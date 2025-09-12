'The Conjuring 4': Phần kết 'nhẹ đô' của thương hiệu phim trừ tà ăn khách

Ra mắt vào tháng 9, The Conjuring: Last Rites (tựa Việt: The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng) là phần phim thứ 4 trong dòng chính, phần thứ 9 trong "Vũ trụ Conjuring”, đồng thời được giới thiệu là hồi kết cho hành trình điều tra tâm linh của cặp nhân vật Ed và Lorraine Warren. Tác phẩm do Michael Chaves đạo diễn, tiếp tục khai thác một vụ ám ảnh có thật được gọi là “Vụ án nhà Smurl”, xảy ra tại bang Pennsylvania, Mỹ, trong những năm 1970 - 1980.

Chuyện phim bắt đầu bằng một biến cố trong quá khứ: Lorraine Warren (Vera Fermira) bất ngờ gặp biến chứng thai kỳ khi chạm vào một chiếc gương lạ, dẫn đến sự chào đời của con gái Judy (Mia Tomlinson) trong trạng thái lạ thường. Hơn 20 năm sau, chính chiếc gương này xuất hiện trở lại trong ngôi nhà mới của gia đình Smurl, kéo theo hàng loạt hiện tượng siêu nhiên ngày càng khốc liệt. Bất chấp tuổi tác và căn bệnh tim, Ed (Patrick Wilson) cùng Lorraine phải một lần nữa dấn thân vào cuộc chiến tâm linh, với sự đồng hành của con gái Judy - người giờ đây cũng có giác quan đặc biệt.

Phim đánh dấu hồi kết cho hành trình hơn một thập kỷ (2013 - 2025) của thương hiệu The Conjuring ẢNH: CGV

Lời tạm biệt tương đối chỉn chu

The Conjuring: Last Rites khởi đầu với không khí quen thuộc: Một vụ án mạng mang màu sắc ma quái, những hiện tượng kỳ dị trong một ngôi nhà cũ, và lời mời khẩn thiết gửi đến cặp vợ chồng trừ tà nổi tiếng Lorraine - Ed Warren. Bộ phim nhanh chóng đưa khán giả trở lại thế giới ma quỷ từng ám ảnh suốt hơn một thập kỷ qua, đồng thời gợi mở rằng đây sẽ là hành trình cuối cùng của đôi nhân vật trung tâm.

Điểm cộng dễ nhận thấy nằm ở sự đầu tư về mặt sản xuất. Dù James Wan không còn ngồi ghế đạo diễn, ảnh hưởng của anh vẫn rõ nét: Cách dựng cảnh tối giản nhưng hiệu quả, bầu không khí đặc quánh sự u ám, và các pha jump-scare được tính toán để tạo cảm giác bất an nhiều hơn là đơn thuần hù dọa. Hình ảnh và âm thanh tiếp tục phối hợp ăn ý, giúp phim giữ được tinh thần của thương hiệu.

Khán giả cũng dễ dàng nhận ra nỗ lực cân bằng giữa yếu tố kinh dị và cảm xúc. Một số phân đoạn tập trung vào đời sống riêng của vợ chồng Warren, khắc họa những khoảnh khắc yếu đuối, những phút hoài nghi, thậm chí cả sự mệt mỏi sau nhiều năm đối đầu với bóng tối. Những chi tiết này vừa như một lời tri ân, vừa gợi nhắc rằng nhân vật cũng là những con người bình thường, không phải siêu anh hùng tâm linh.

Phim đào sâu vào những khoảnh khắc đời tư của gia đình Warren thay vì trường đoạn trừ tà ẢNH: CGV

Cách hù dọa cũ kỹ

Tuy nhiên, sau lớp vỏ kỹ thuật trau chuốt, bộ phim bắt đầu để lộ dấu hiệu hụt hơi. Nhiều cảnh tượng và tình tiết gợi nhớ các phần trước, chỉ thay đổi đôi chút về bối cảnh và tạo hình quỷ dữ. Sự mới mẻ không còn nhiều, khiến người xem dễ dàng đoán được nhịp điệu câu chuyện. Một phần kết lẽ ra phải tạo đột phá thì lại mang cảm giác “an toàn” và có phần lặp lại.

Tham vọng kết nối các nhánh của "Vũ trụ Conjuring" cũng không đạt hiệu quả như mong muốn. Một số chi tiết gợi nhắc đến Annabelle, The Nun hay các vụ án trong hồ sơ Warren được thêm vào để tạo cảm giác gắn kết, nhưng lại làm mạch truyện trở nên loãng. Thay vì tập trung khắc họa một câu chuyện chặt chẽ, phim sa đà vào việc cài cắm Easter egg, giống như chiều lòng người hâm mộ hơn là phục vụ tính mạch lạc.

Các "bóng ma” xuất hiện chỉ để câu fan, chứ chưa có vai trò cụ thể ẢNH: CGV

Những cảnh hù dọa - vốn là “đặc sản” của thương hiệu - cũng không còn sắc bén. Phần lớn jump-scare được dàn dựng theo lối mòn, dễ đoán, và thiếu đi sự sáng tạo khiến người xem phải rùng mình kéo dài. Khán giả dễ dàng bắt bài được nhịp dựng: Ánh đèn nhấp nháy, tiếng động bất thường, rồi bất ngờ có bóng đen lao ra. Chính sự lặp lại này khiến phim không còn tạo được sự ám ảnh kể cả khi đã rời khỏi rạp như hai phần đầu.

Một vấn đề khác là sự thiếu cân bằng giữa kinh dị và kịch tính tâm lý. Những đoạn phim khai thác niềm tin, tình yêu và sự hy sinh của vợ chồng Warren được dành đất, nhưng chỉ dừng lại ở mức gợi nhắc. Chúng thiếu độ sâu để thật sự chạm đến khán giả, đặc biệt là những ai từng xúc động mạnh trước mối quan hệ vợ chồng trong The Conjuring 2.

Diễn xuất không đồng đều

Diễn xuất bền bỉ của Vera Farmiga và Patrick Wilson tiếp tục là điểm tựa vững chắc, mang đến sự tin cậy và cảm xúc cho người xem. Ed hiện lên vừa mạnh mẽ vừa bất lực trước căn bệnh tim, trong khi Lorraine vừa mong manh vừa kiên định. Sợi dây gắn kết giữa hai người tạo cảm giác thân thuộc, giúp khán giả đồng hành cùng họ suốt hành trình.

Điểm mới nằm ở nhân vật Judy do Mia Tomlinson thủ vai. Cô không chỉ là nhân chứng, mà còn trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại thế lực tà ác. Diễn xuất nhiều cảm xúc của Tomlinson mang lại làn gió mới, cho thấy một thế hệ kế thừa gia đình Warren. Đây cũng là cách phim khéo léo mở rộng chiều sâu nhân vật, thay vì chỉ xoay quanh đôi nhân vật quen thuộc.

Mia Tomlinson mang đến nhiều cảm xúc khi vào vai cô con gái của vợ chồng trừ tà ẢNH: CGV

Trong khi đó, gia đình Smurl, những người chịu ám ảnh trực tiếp, lại chưa tạo được dấu ấn. Họ được khắc họa vội vã, thiếu chiều sâu tâm lý, khiến khán giả khó cảm thông cho bi kịch của họ. Đây là điểm yếu đáng tiếc, bởi nhân vật trung tâm vốn là chìa khóa để tăng thêm sức nặng cảm xúc.

Dẫu còn nhiều hạn chế, không thể phủ nhận The Conjuring: Last Rites vẫn là một cột mốc quan trọng. Phim khép lại hành trình của Lorraine và Ed Warren - hai nhân vật đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng trong dòng phim kinh dị.

Nhìn chung, phim vẫn giữ được một giá trị cốt lõi, khẳng định rằng kinh dị không chỉ xoay quanh nỗi sợ, mà còn phản ánh niềm tin, tình yêu và sự kiên định trước bóng tối. Sự gắn bó không lay chuyển giữa Lorraine và Ed chính là sợi dây cảm xúc giúp loạt phim trụ vững, mang đến cộng đồng fan đông đảo cho thương hiệu.