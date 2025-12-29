Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thế giới năm 2025 qua những hình ảnh nổi bật

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/12/2025 14:15 GMT+7

Nhân loại sắp đi qua năm 2025 với nhiều chuyển biến chính trị, những căng thẳng lâu năm, cùng với đó là đối phó với tình hình thiên tai ngày càng khắc nghiệt.

- Ảnh 1.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa đám cháy ở Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 7.1. Vụ cháy rừng tại California hồi đầu năm là một trong những sự kiện thiên tai nghiêm trọng nhất trong năm nay. Theo AFP, đây là vụ cháy gây thiệt hại kinh tế lớn nhất thế giới từ trước đến nay, với ước tính thiệt hại bảo hiểm lên đến 40 tỉ USD

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Joe Biden, cùng hai phu nhân xuất hiện tại lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20.1, đánh dấu thời điểm chuyển giao quyền lực và ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 tại Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

Nhìn lại 2025: Những sự kiện quốc tế nổi bật

- Ảnh 3.

Lãnh đạo thế giới dự tang lễ cố Giáo hoàng Francis ngày 25.4. Cố Giáo hoàng Francis qua đời vào ngày 21.4 ở tuổi 88. Ông là người đứng đầu Giáo hội Công giáo từ năm 2013. Hồng y Leo XIV, 70 tuổi, được chọn làm người kế nhiệm, trở thành Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội và là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử

ẢNH: AFP

- Ảnh 4.

Quân đội Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S22 Bohdana hồi tháng 8. Xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2.2022 và đến hết năm 2025 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát thêm nhiều khu vực ở miền đông Ukraine, trong khi Kyiv vào thời điểm cuối năm tăng cường hoạt động tấn công các tàu chở dầu Nga trên biển.

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska, Mỹ hồi tháng 8. Hoạt động ngoại giao nhằm tìm ra giải pháp ngừng bắn trong xung đột tại Ukraine trong năm nay được đẩy mạnh và Washington cũng đưa ra đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, những lập trường không thỏa hiệp của Kyiv và Moscow khiến đàm phán đến nay chưa thực sự đột phá

ẢNH: AP

- Ảnh 6.

Ô tô bị đốt cháy trong cuộc biểu tình tại thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) hồi tháng 6. Biểu tình diễn ra rầm rộ nhằm phản đối chính sách đối phó người nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 7.

Cảnh sát California đối mặt người biểu tình ở Los Angeles hồi tháng 6, giữa lúc các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư ở Mỹ leo thang

ẢNH: AP

- Ảnh 8.

Biểu cảm của cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi ông mang ghế rời khỏi phòng họp hạ viện tại thủ đô Ottawa tháng 3, sau khi đảng Tự do cầm quyền chọn được lãnh đạo mới kế nhiệm ông. Hình ảnh này đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng kéo dài 10 năm của nhà lãnh đạo 54 tuổi

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 9.

Tòa nhà Singha Durbar lâu đời tại Nepal, nơi đặt văn phòng thủ tướng và các bộ trưởng nước này, bốc cháy hồi đầu tháng 9 trong cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Kathmandu

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 10.

Vụ nổ tại thành phố Gaza ở Dải Gaza đầu tháng 6. Năm 2025 đánh dấu tròn 2 năm xung đột Hamas - Israel bùng phát. Nhiều khu vực tại Gaza đã bị tàn phá nghiêm trọng. Các bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 và hướng đến đàm phán chấm dứt hoàn toàn xung đột, dù tiến trình thảo luận đang có những trở ngại

ẢNH: AP

- Ảnh 11.

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều vụ thiên tai nghiêm trọng trên toàn cầu. Trong ảnh là trận lũ quét ở con sông tại tỉnh Tây Sumatra, Indonesia hồi tháng 11

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 12.

Khu vực thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla ngập nặng trong ngày 25.11. Theo Atlas Magazine, ước tính thiệt hại kinh tế do thiên tai trong tài khóa 2025 là 220 tỉ USD, so với 327 tỉ USD trong tài khóa 2024. Trong đó, tổn thất được bảo hiểm dự kiến có năm thứ 6 vượt hơn 100 tỉ USD

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 13.

Căn nhà bị phá hủy do động đất tại Myanmar hồi tháng 3. Trận động đất nghiêm trọng ở gần thành phố Mandalay đã khiến hơn 3.300 người thiệt mạng tại Myanmar. Động đất cũng ảnh hưởng đến những quốc gia lân cận

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 14.

Mảnh vỡ máy bay của hãng Air India trong thảm kịch rơi máy bay tại Ấn Độ hồi tháng 6. Máy bay cất cánh tại thành phố Ahmedabad được vài phút thì bất ngờ rơi xuống đất. Chỉ 1 người trong số 242 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay sống sót. Vụ tai nạn cũng khiến một số người dưới mặt đất thiệt mạng. Đây được xem là thảm thỏa hàng không tồi tệ nhất trong một thập niên

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 15.

Người đàn ông hô hoán khi vợ mình mắc kẹt trong vụ cháy cụm chung cư Hoằng Phúc Uyển ở Hồng Kông ngày 26.11, khiến ít nhất 161 người thiệt mạng. Ngọn lửa bùng phát, lan 7 trong số 8 tòa chung cư. Hàng trăm người bị thương và gần 5.000 người mất nhà sau thảm kịch

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 16.

Người dân và quan chức tại Úc làm lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại biển Bondi ở thành phố Sydney ngày 14.12 khiến 15 người chết. Nghi phạm là 2 cha con Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi). Giới chức Úc coi đây là vụ tấn công khủng bố, có chủ đích nhằm vào cộng đồng Do Thái, diễn ra ngay ngày lễ Hanukkah của người Do Thái.

ẢNH: REUTERS


