Thế giới năm 2025 qua những hình ảnh nổi bật

Mảnh vỡ máy bay của hãng Air India trong thảm kịch rơi máy bay tại Ấn Độ hồi tháng 6. Máy bay cất cánh tại thành phố Ahmedabad được vài phút thì bất ngờ rơi xuống đất. Chỉ 1 người trong số 242 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay sống sót. Vụ tai nạn cũng khiến một số người dưới mặt đất thiệt mạng. Đây được xem là thảm thỏa hàng không tồi tệ nhất trong một thập niên