'Thế giới ngạc nhiên, tò mò khi nhân dân ra đường rất đông xem diễu binh'

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình đã chia sẻ với báo chí về ý nghĩa lịch sử của lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6.9.

Các lực lượng diễu binh đi giữa vòng tay nhân dân sáng 2.9 ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Bình, kết quả tốt đẹp của lễ diễu binh những ngày vừa qua là công sức của rất nhiều lực lượng, ban, ngành T.Ư, địa phương và tất cả nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm...

"Mạng xã hội có câu rất hay là Đảng, Nhà nước rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành, vậy khối 80 ở đâu? Đó chính là nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này", ông Bình nói.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng cho hay, thế giới rất quan tâm lực lượng vũ trang tham gia diễu binh của chúng ta là quân đội nhân dân, công an nhân dân "đi trong vòng tay nhân dân".

"Thế giới ngạc nhiên, tò mò việc nhân dân ra đường rất đông chờ xem các lực lượng diễu binh trên phố. Rất khó thấy ở nơi nào khác được. Nhiều phóng viên nước ngoài rất ngạc nhiên", ông Bình nói.

Theo ông Bình, toàn bộ ý nghĩa này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn của mình, với khoảng 1.480 từ, trong đó 17 lần nhắc đến nhân dân, 13 lần nhắc đến dân tộc, 10 lần nhắc đến độc lập, 9 lần nhắc đến Tổ quốc. "Đó là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về nhân dân và vì nhân dân", diễn văn của Tổng Bí thư nêu rõ.

Bên cạnh diễu binh, diễu hành còn có Triển lãm về thành tựu đất nước 80 năm. Đến hôm qua 5.9, có gần 5 triệu lượt người đến xem.

Ý nghĩa của lễ diễu binh, diễu hành và hàng loạt các sự kiện khác cho thấy con đường 80 năm phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ là con đường đúng đắn. Trải qua các cuộc kháng chiến, đến nay xây dựng được cơ đồ, đất nước hòa bình. Từ đó, tạo nên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi của dân tộc. Niềm tin vào sức mạnh của dân tộc, cả "sức mạnh cứng đến sức mạnh mềm và sức mạnh nội sinh dân tộc".

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng chia sẻ, các sự kiện "vui thì vui, nhưng đọng lại tri ân với tiền nhân", như diễn văn của Tổng Bí thư khẳng định tri ân các bậc tiên tổ đã dựng xây đất nước, tri ân những người đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân và mồ hôi nước mắt của mỗi người trong 80 năm qua để xây dựng nên đất nước ngày hôm nay.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 cũng là thông điệp gửi đến quốc tế về đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, hữu nghị ẢNH: PHAN HẬU

"Tết Độc lập này đặc biệt là tạo nên 'combo' ra đường xem diễu binh, xem triển lãm, xếp hàng vào rạp xem Mưa đỏ. Đấy là tri ân, yêu nước. Chúng ta tự hào vì Nhà nước tặng quà cho mỗi người dân. Có người nói tôi sống đủ lâu để chứng kiến đất nước 100 triệu dân mà Nhà nước tặng quà cho mỗi người dân", ông Bình nói.

"Chúng ta còn tự hào về cử chỉ trên đường với nhau đọng lại là yêu nước, tự hào. Đâu đó có chút cãi nhau chỗ ngồi nhưng chỉ cần có người bắt nhịp bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng là lại bỏ qua hết cho nhau", Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL chia sẻ.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 cũng là thông điệp gửi đến quốc tế về đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, hữu nghị. Sự kiện này cũng đã tạo nên làn sóng đặc biệt, có gần 600.000 video, với 1 tỉ view.

"Chưa bao giờ hình ảnh đất nước Việt Nam được chia sẻ, lan tỏa trên trường quốc tế đẹp như vậy", ông Bình nhấn mạnh.