Thế giới nợ gần 305.000 tỉ USD

Trong quý 1, nợ toàn cầu tăng thêm 8.300 tỉ USD so với thời điểm cuối năm 2022, lên mức 304.900 tỉ USD. Hiện nợ toàn cầu cao hơn 45.000 tỉ USD so với thời điểm trước đại dịch Covid-19 và dự kiến còn tiếp tục tăng nhanh. Tỷ lệ nợ trên GDP đạt kỷ lục 360% vào năm 2021 và sau đó ổn định ở mức 335%, cao hơn so với thời điểm trước đại dịch.



Các nhà đầu tư tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ) REUTERS

Các chuyên gia IIF cho rằng dân số già hóa và chi phí y tế gia tăng tiếp tục gây áp lực chi tiêu đối với các nước, trong khi "căng thẳng địa chính trị dâng cao dự kiến cũng sẽ khiến chi tiêu quốc phòng trung hạn tăng thêm". Báo cáo một phần dựa trên ảnh hưởng của việc tăng nhanh lãi suất năm ngoái đối với bảng cân đối kế toán của một số ngân hàng. IIF bày tỏ lo ngại rằng việc thắt chặt hoạt động cho vay của các ngân hàng nhỏ hơn sẽ ảnh hưởng một số doanh nghiệp và hộ gia đình. Ở các thị trường trưởng thành, mức nợ tăng nhiều hơn tại những nước như Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Anh.

Đáng chú ý, báo cáo cho thấy 75% các thị trường mới nổi chứng kiến sự gia tăng mức nợ tính theo đồng USD trong quý 1, với con số tổng thể lần đầu tiên vượt 100.000 tỉ USD. Mức nợ 100.700 tỉ USD, tương đương 250% GDP, tăng so với mức 75.000 tỉ USD vào năm 2019. Dữ liệu cho thấy Trung Quốc, Mexico, Brazil, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ có mức tăng nhiều nhất.