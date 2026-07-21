Thế giới sắp 'bắt đáy' vàng?

Chiều qua (20.7), giá dầu Brent và WTI tiếp tục tăng nhẹ, lần lượt đạt mức 88,4 và 82,4 USD/thùng.

"Bình chân" giữa xung đột

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng nhẹ khoảng 0,5%, đạt mức 4.023 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu so với khoảng 10 ngày trước thì giá vàng gần như vẫn chỉ dao động quanh mức 4.000 USD/ounce, trong khi đó giá dầu đã tăng khoảng 16% do xung đột Iran tái bùng phát. Việc giá vàng tiếp tục "bình chân" và ở mức thấp trong thời gian dài vừa qua giữa nhiều biến động chính trị đi ngược lại với xu hướng trước đó, nhất là trong giai đoạn năm 2025 và đầu năm 2026.

Giá vàng vẫn được dự báo sẽ tăng cao trong dài hạn Ảnh: Reuters

Giải thích về tình trạng này, giới phân tích cho rằng lạm phát tiếp tục là nỗi lo đè nặng lên nền kinh tế Mỹ giữa bối cảnh vật giá tăng cao. Để đối phó tình hình lạm phát, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang có xu hướng neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao. Điều này được xem là nguyên nhân chính khiến cho giá vàng duy trì mức thấp trong thời gian dài.

Giữa bối cảnh tình hình chiến sự Iran tiếp tục diễn biến khó lường, eo biển Hormuz đình trệ dẫn đến nguồn cung dầu thô bị ảnh hưởng nghiêm trọng có thể khiến vật giá tiếp tục leo thang. Vì thế, một số thành viên trong Hội đồng thống đốc của Fed đang kêu gọi sớm tăng lãi suất điều hành để đối phó lạm phát. Đây có thể là một trong các yếu tố kìm hãm giá vàng.

Dự báo tăng cao trong dài hạn

Bất chấp thực tế trên, giới phân tích vẫn cho rằng giá vàng sắp ở mức "chạm đáy" để quay lại xu hướng tăng cao.

Tuần qua, kinh tế gia Paul Ciana, nhà phân tích kỹ thuật của Bank of America (Mỹ), cho rằng quá trình điều chỉnh của giá vàng hiện tại có thể cần thêm thời gian. Nhưng ông cho rằng việc mức giá hiện tại thấp hơn rất nhiều so với cao điểm 5.300 USD/ounce có thể khiến nhà đầu tư mua vào, góp phần thúc đẩy giá vàng tăng cao trở lại. Dù đánh giá mới nhất của Bank of America hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 14% xuống còn 4.360 USD/ounce, nhưng vẫn đặt ra lộ trình giá vàng đạt mức 6.000 USD/ounce vào năm 2027.

Tương tự, chuyên gia Samantha Dart, thuộc Tập đoàn tài chính Goldman Sachs (Mỹ), nhận định dù giá vàng ở mức thấp suốt 4 tháng qua, nhưng các yếu tố tác động cũng như tính chu kỳ vẫn có thể thúc đẩy tăng lên mức 4.900 USD/ounce vào cuối năm nay.

Giữa cơn gió ngược do lãi suất điều hành của Fed ở mức cao, một khảo sát mới đây của Hội đồng Vàng thế giới chỉ ra kết quả 45% trong tổng số 76 ngân hàng trung ương đều thông tin dự kiến sẽ tăng lượng vàng dự trữ trong 12 tháng tới. Liên quan việc các ngân hàng trung ương tăng cường dự trữ vàng, theo tờ Hoàn Cầu thời báo, đến tháng 5 vừa qua dự trữ vàng của Trung Quốc ghi dấu đà tăng liên tục 19 tháng. Theo đó, đến cuối tháng 5 vừa qua dự trữ vàng của nước này ở mức 74.960.000 troy ounce, tăng 320.000 troy ounce so với 1 tháng trước đó. Bắc Kinh tiếp tục xu thế tăng cường dự trữ vàng vì vẫn xem đây là danh mục đầu tư an toàn, góp phần tăng vị thế cho nhân dân tệ trong nỗ lực quốc tế hóa đồng tiền này. Giữa bối cảnh Nga và Iran bị hạn chế, nhân dân tệ và hệ thống thanh toán của Trung Quốc được nhiều bên tìm đến làm phương tiện giao dịch.

Không những vậy, Goldman Sachs mới đây đưa ra báo cáo cho biết ước tính Trung Quốc đã mua hơn 48 tấn vàng trong tháng 5 thông qua thị trường OTC London, con số này cao hơn đến 4,8 lần so với mức 10 tấn mà Bắc Kinh đã công bố. Và Ngân hàng trung ương Trung Quốc thông báo số lượng vàng mua vào là 15 tấn trong tháng 6 vừa qua, tức tiếp tục chuỗi 20 tháng liên tục tăng dự trữ vàng.

Việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng dự trữ là một yếu tố tạo đà để giá vàng tăng trở lại.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Fed về việc chưa sớm hạ lãi suất điều hành để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Thời gian qua, lãi suất điều hành là vấn đề gây căng thẳng giữa Nhà Trắng với Fed, cũng như trong nội bộ Fed. Đối nghịch với quan điểm giữ lãi suất cao để đối phó lạm phát, thì nhiều ý kiến theo hướng của Nhà Trắng là giảm lãi suất để thúc đẩy kinh tế. Những hành động gần đây của Tổng thống Trump đối với Iran dường như mang chỉ dấu ông không còn quan tâm đảng Cộng hòa gặp thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, mà chủ yếu muốn xây dựng thành tích cho bản thân. Nếu như thế, Fed sẽ gặp sức ép lớn hơn trong việc giữ lãi suất điều hành ở mức cao, và nếu lãi suất hạ nhiệt sẽ tạo điều kiện cho giá vàng tăng.