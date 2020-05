33 người bị cáo buộc rửa tiền 2,5 tỉ USD cho chương trình hạt nhân Triều Tiên

Tờ The New York Times trích nội dung cáo trạng 50 trang do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 28.5 cho hay 33 người Triều Tiên và Trung Quốc nói trên bị cáo buộc tạo ra hơn 250 công ty bình phong để hình thành một mạng lưới nhằm rửa số tiền hơn 2,5 tỉ USD thông qua một hệ thống ngân hàng quốc tế