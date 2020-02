Triều Tiên tận dụng internet để né cấm vận

Công ty an ninh mạng tư nhân Recorded Future, có trụ sở tại bang Massachusetts (Mỹ), hôm qua công bố trên website của công ty nghiên cứu mới “How North Korea Revolutionized the Internet as a Tool for Rogue Regimes” (tạm dịch: Triều Tiên cách mạng hóa internet thành công cụ cho những chế độ bất thường như thế nào).

Theo đó, trong gần 3 năm qua, lưu lượng internet ở Triều Tiên tăng gần 300%. Recorded Future cho rằng một trong những lý do việc sử dụng mạng ở Triều Tiên tăng lên là nhờ nước này gia tăng khả năng tiếp cận internet toàn cầu. Hồi năm 2017, Công ty TransTeleCom (Nga) bắt đầu cung cấp kết nối internet cho Triều Tiên, giúp nước này không còn phụ thuộc mạng hoàn toàn vào Trung Quốc

Lãnh đạo gia tăng lướt web

Tờ The Korea Herald đưa tin Mỹ và Hàn Quốc ngày 10.2 có cuộc họp nhóm công tác nhằm phối hợp trong các chính sách liên quan đến CHDCND Triều Tiên. Phó đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Alex Wong đi thẳng vào phòng họp kín với người đồng cấp Hàn Quốc Rhee Dong-yeol tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và không trả lời câu hỏi của phóng viên. Một quan chức Hàn Quốc cho hay hai bên thảo luận về mối quan hệ liên Triều, đối thoại Mỹ - Triều và các vấn đề hạt nhân, nhưng không tiết lộ chi tiết. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key cho biết hai bên bàn về kế hoạch hợp tác liên Triều mà Tổng thống Moon Jae-in công bố trong thông điệp năm mới. Theo Yonhap, cuộc họp còn đề cập đến vấn đề viện trợ Triều Tiên phòng chống vi rút Corona mới (nCoV) bùng phát tại Trung Quốc. Khánh An Bà Priscilla Moriuchi, cựu nhà phân tích thuộc Cơ quan An ninh quốc gia (Mỹ) và người chỉ đạo nghiên cứu mới nói trên, cho hay bà theo dõi việc sử dụng Bà Priscilla Moriuchi, cựu nhà phân tích thuộc Cơ quan An ninh quốc gia (Mỹ) và người chỉ đạo nghiên cứu mới nói trên, cho hay bà theo dõi việc sử dụng internet của giới tinh hoa Triều Tiên cách đây khoảng 2 năm rưỡi. Khi đó, bà Moriuchi có thể dễ dàng xem nội dung tìm kiếm của họ, với phần lớn dường như phục vụ cho nhu cầu giải trí, theo tờ The New York Times.

Giới lãnh đạo Triều Tiên và gia đình của họ thường tải phim, mua sắm và tìm kiếm trên mạng toàn cầu vào ban đêm và những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, tình trạng này đã thay đổi. Trong năm 2019, giới lãnh đạo Triều Tiên sử dụng internet trong giờ hành chính và những ngày làm việc nhiều hơn so với năm 2017.

Triều Tiên cũng đã tự phát triển mạng riêng ảo (VPN), mạng để kết nối các máy tính của các công ty, tập đoàn hay các tổ chức với nhau thông qua mạng internet công cộng, theo nghiên cứu mới. Ngoài ra, nỗ lực của Triều Tiên mã hóa dữ liệu và che giấu các hoạt động của nước này ngày càng trở nên tinh vi hơn.

“Họ đã nhanh chóng nắm bắt các dịch vụ hoặc công nghệ mới khi hữu dụng và loại bỏ chúng khi không cần thiết. Chính quyền Triều Tiên đã phát triển một mô hình sử dụng và khai thác internet một cách khác thường”, Recorded Future nhấn mạnh trong nghiên cứu mới.

Công cụ quan trọng

Nghiên cứu mới của Recorded Future khẳng định việc gia tăng sử dụng internet ở Triều Tiên trong thời gian qua có mục đích rõ ràng là tránh né sức ép tài chính và các lệnh cấm vận từ phương Tây.

“Họ đã thành công với mô hình dễ sao chép về cách chuyển khoản số tiền lớn xung quanh thế giới và làm việc này theo cách các lệnh cấm vận của chúng ta không chạm tới”, bà Moriuchi nhận định với The New York Times.

Tờ báo Mỹ cho rằng nghiên cứu mới của Recorded Future đã hỗ trợ giải mã bí ẩn của tình trạng nền kinh tế Triều Tiên, dù Mỹ và các đồng minh hay bàn về thành công trong việc ngăn chặn nguồn cung cấp dầu mỏ cho Triều Tiên.

Nghiên cứu từ Recorded Future còn chỉ ra Triều Tiên đã phát triển mô hình mới dựa trên internet cho việc né các lệnh cấm vận. Mô hình này sử dụng internet làm công cụ tạo doanh thu, thu thập các kỹ năng cũng như kiến thức phục vụ cho chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên và tiến hành các chiến dịch tấn công mạng.

Tài liệu dẫn báo cáo năm 2019 của Ban chuyên gia về Triều Tiên thuộc HĐBA LHQ khẳng định trong 4 năm trước đó, nhiều tin tặc, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Trinh sát Triều Tiên, đã tiến hành ít nhất nhiều cuộc tấn công vào nhiều định chế tài chính và sàn giao dịch tiền ảo ở ít nhất 35 nước, mang về 2 tỉ USD cho chính quyền Bình Nhưỡng để dùng vào việc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đến hôm qua 10.2, Bình Nhưỡng và Washington chưa có phản ứng về nghiên cứu mới của Recorded Future.