9 người Mỹ bị thảm sát, Tổng thống Trump kêu gọi ‘tuyên chiến’ chống băng nhóm ma túy Mexico

“Nếu Mexico cần hoặc đề nghị hỗ trợ xóa sạch những tên quái vật, Mỹ sẵn sàng và có thể tham gia thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả”, chủ nhân Nhà Trắng viết trên Twitter.

“Đây là thời điểm Mexico, với sự giúp đỡ của Mỹ, tuyên bố chiến tranh đối với các tập đoàn ma túy và xóa sổ chúng khỏi mặt đất”, ông viết.

Một thành viên trong dòng họ là Alex LeBaron ở Mexico cho biết tất cả các nạn nhân đều mang quốc tịch kép Mỹ và Mexico và đang đến Mexico chuẩn bị dự một lễ cưới và thăm người thân.

Cơ quan điều tra cho rằng vụ phục kích do các băng nhóm tội phạm thực hiện. Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo cũng cho rằng vụ thảm sát là do nhầm lẫn xuất phát từ mâu thuẫn giữa các băng nhóm trong khu vực.