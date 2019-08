Ấn Độ phản ứng về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

“Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở tại các vùng biển quốc tế theo các luật quốc tế, đặc biệt là UNCLOS", ông Kumar phát biểu trong buổi họp báo chiều 29.8 tại New Delhi (giờ địa phương), đề cập đến Công ước về Luật biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS).

Người phát ngôn cũng đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp vào việc duy trì trật tự, hòa bình và ổn định trong khu vực; an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không; tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển 1982.