Anh sẽ điều tàu sân bay đến Biển Đông

Trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh hôm qua, ông Williamson công bố chiến lược an ninh - quốc phòng mới của Anh sau khi nước này rời EU (Brexit). Trong đó, điểm nhấn là kế hoạch đưa tàu sân bay duy nhất của nước này HMS Queen Elizabeth đến những khu vực mà Trung Quốc áp đặt tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông, theo tờ The Independent.