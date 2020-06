AP: WHO che giấu quan ngại về việc Trung Quốc chậm công bố thông tin Covid-19

Trong tháng 1, WHO đã công khai khen Trung Quốc cho điều mà tổ chức này gọi là ứng phó nhanh đại dịch Covid-19 và cảm ơn chính quyền Bắc Kinh chia sẻ bản đồ di truyền của virus Corona “ngay lập tức”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giới chức Trung Quốc chậm công bố bản đồ di truyền của virus Corona khoảng hơn một tuần sau khi nhiều phòng thí nghiệm ở Trung Quốc giải mã bản đồ đó, theo AP.

Giới chức Trung Quốc chỉ công bố bản đồ di truyền của virus Corona sau khi một phòng thí nghiệm ở Thượng Hải công bố trên một website về virus học vào ngày 11.1. Thậm chí sau đó, Trung Quốc hoãn ít nhất hai tuần mới cung cấp cho WHO những chi tiết tổ chức này cần, theo AP trích dẫn những ghi nhận về các cuộc họp nội bộ của WHO trong tháng 1, thời điểm sự bùng phát của Covid-19 có thể còn chậm.

[VIDEO] Mỹ muốn WHO ngay lập tức điều tra về Covid-19

Dù luật pháp quốc tế yêu cầu các quốc gia phải cung cấp cho WHO thông tin có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng , tổ chức này không có quyền buộc các nước làm theo. Thay vào đó, WHO phải dựa vào sự hợp tác của các nước thành viên. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ cung cấp thông tin tối thiểu mà WHO cần, nhưng tổ chức vẫn cố khen Trung Quốc, rất có thể nhằm lấy lòng Trung Quốc để nước này cung cấp thêm thông tin về Covid-19, theo AP.

Giới chức WHO đã đắn đo về cách thức thúc Trung Quốc cung cấp thêm thông tin mà không khiến giới chức nổi giận hoặc gây nguy hiểm cho các nhà khoa học Trung Quốc, vốn được WHO khen giải mã bản đồ di truyền của virus Corona gây bệnh Covid-19 với tốc độ nhanh bất ngờ.

Vào ngày 20.1, giới chức Trung Quốc cảnh báo virus Corona lây từ người sang người. WHO đã gửi một nhóm chuyên gia đến thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc), nơi dịch Covid-19 bùng phát đầu tiên. Khi đó, tiến sĩ Gauden Galea, đại diện WHO ở Trung Quốc, nói với đồng nghiệp của mình rằng Trung Quốc “nói công khai và nhất quán về khả năng virus lây từ người sang người”.

[VIDEO] WHO ca ngợi Trung Quốc giúp hạn chế dịch Covid-19 lan ra toàn cầu bằng cách phong tỏa Vũ Hán

Trong tuần đó, các chuyên gia độc lập thuộc ủy ban khẩn cấp của WHO đã họp 2 lần và quyết định không ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu theo đề nghị. Tuy nhiên, quan ngại của WHO đã dẫn tới một chuyến thăm Bắc Kinh bất thường vào ngày 28.1 của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và các nhà khoa học hàng đầu. Kết thúc chuyến thăm của ông Tedros, WHO triệu tập một cuộc họp khẩn cấp khác, cuối cùng tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào ngày 30.1.

Từ khi virus Corona được giải mã lần đầu tiên vào ngày 2.1 đến khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào ngày 30.1, mức độ bùng phát của dịch Covid-19 tăng 100-200 lần, theo AP dẫn dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc và Bộ Ngoại giao nước này chưa có phản ứng về thông tin trên. Trong nhiều tháng qua, Trung Quốc vẫn bảo vệ cách ứng phó đại dịch của mình.