Bằng chứng khách quan Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa

Những minh chứng lịch sử Bản đồ Trung Quốc do Herman Moll thực hiện, xuất bản tại London (Anh) năm 1723 thể hiện cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam. Bản đồ Trung Quốc và Burma (nay là Myanmar) thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do A.H.Wray - Engraved vẽ, J.B.Allen & J. Rapkin xuất bản tại London (Anh) năm 1851. Bản đồ châu Á thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do Philips New General Atlas xuất bản tại London (Anh), năm 1859. Bản đồ Trung Quốc thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do Atlas of the World xuất bản tại London (Anh), năm 1914. Bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do Commercial Atlas Rand McNally xuất bản tại Chicago (Mỹ), năm 1942. Bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, do C.S.Hammond & Company xuất bản tại New York (Mỹ), năm 1947. Nguồn: Cục Thông tin đối ngoại thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông