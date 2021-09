Báo động phần mềm gián điệp

Lỗ hổng bảo mật đã được báo cáo với Apple, giúp công ty ngay lập tức công bố bản cập nhật phần mềm vào rạng sáng qua 14.9 cho các thiết bị như điện thoại, máy tính và đồng hồ thông minh, theo AFP.

Pegasus là phần mềm gián điệp do Hãng NSO Group tại Israel phát triển. Hồi tháng 7, một liên minh truyền thông công bố thông tin chấn động cho rằng chính phủ nhiều nước đã sử dụng những công cụ từ Pegasus cho mục đích theo dõi giới chính trị gia, nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền.

Pegasus được cho là có thể xâm nhập điện thoại iPhone và cho phép trích xuất dữ liệu, mật khẩu, tin nhắn, hình ảnh, email, cuộc gọi và thậm chí có thể âm thầm kích hoạt ghi âm hoặc camera mà người sử dụng không hề hay biết. “Phần mềm gián điệp này có thể làm mọi điều mà một người sử dụng iPhone có thể làm trên thiết bị của họ và hơn nữa”, nhà nghiên cứu John Scott-Railton thuộc Tổ chức Theo dõi an ninh mạng Citizen Lab tại Đại học Toronto (Canada) nói với The New York Times.