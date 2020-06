Bạo lực lắng dịu ở Mỹ

Tại buổi lễ, ông Sharpton dẫn đầu nghi thức mặc niệm trong 8 phút 46 giây, bằng đúng thời gian mà ông Floyd bị cảnh sát Derek Chauvin dùng đầu gối đè lên cổ dẫn đến tử vong hôm 25.5. “Đến lúc chúng ta đứng lên dưới tên của George và lên tiếng: hãy lấy đầu gối của các người khỏi cổ chúng tôi”, Reuters dẫn lời ông Sharpton kêu gọi.

Lễ tưởng niệm cũng được tổ chức tại thành phố New York (bang New York) vào hôm qua và sẽ được tổ chức tại nhiều nơi trong 6 ngày, trước khi linh cữu được đưa đi an táng tại thành phố Pearland (bang Texas) vào ngày 9.6. Trong khi đó, người biểu tình tiếp tục đổ ra đường tại nhiều thành phố như Atlanta (bang Georgia), Denver (Colorado), Los Angeles (California) và thủ đô Washington D.C.