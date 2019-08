Bí ẩn sứ mệnh X-37B

Theo CNN ngày 28.8, tàu không gian không người lái X-37B của Mỹ đã bay trên quỹ đạo thấp của trái đất hơn 719 ngày trong sứ mệnh lần thứ 5 của mình, vượt qua kỷ lục 717 ngày, 20 giờ và 42 phút lập trong chuyến bay thứ 4 (khởi hành hồi tháng 5.2015). Hiện vẫn chưa rõ thời điểm con tàu sải cánh 4,5 m do Boeing chế tạo sẽ kết thúc lần bay hiện nay và quay về trái đất. Kể từ lần phóng đầu tiên năm 2010 đến nay, toàn bộ thông tin về chương trình X-37B như đặc điểm kỹ thuật, công dụng và mục đích của tàu đều được giữ tuyệt mật ngoại trừ việc nó hoạt động bằng năng lượng mặt trời và động cơ đẩy tối tân. Lầu Năm Góc nhiều lần khẳng định X-37B chỉ là “công cụ thí nghiệm cho những công nghệ mới cho tương lai chinh phục không gian của Mỹ” nhưng không công bố bất kỳ kết quả phân tích nào từ các chuyến bay của tàu.

Cũng trong hôm qua, tờ The Washington Post dẫn lời các chuyên gia nhận định địa bàn hoạt động của tàu có thể là manh mối quan trọng để tìm hiểu chương trình X-37B. Quỹ đạo thấp trái đất là nơi đặt Trạm không gian quốc tế cũng như có sự hiện diện vệ tinh thương mại lẫn quân sự của các nước. Trong viễn cảnh xung đột trong tương lai có thể lan đến không gian, cuộc chiến bên ngoài khí quyển sẽ tập trung tiêu diệt vệ tinh do thám và định vị đóng vai trò then chốt của đối phương. Theo nguồn tin quốc phòng giấu tên của Mỹ, X-37B có thể giúp phá hủy các thiết bị cảm biến không gian có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu mục tiêu cho tên lửa DF-21D, được cho là “sát thủ diệt tàu sân bay” của Trung Quốc

Mặt khác, có nhiều ý kiến cho rằng X-37B là thiết bị do thám tinh vi. Theo BBC, một nhóm chuyên gia độc lập từng chỉ ra quỹ đạo chuyển động của X-37B hồi năm 2012 luôn ở gần Trạm không gian Thiên Cung-1 do Trung Quốc thiết lập từ tháng 11.2011. Hơn nữa, các vệ tinh lâu nay phải hạ thấp quỹ đạo mỗi khi cần ghi được những hình có độ phân giải cao dưới mặt đất, chẳng hạn như khi các cuộc phóng tên lửa ở CHDCND Triều Tiên hoặc những hành động quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo chuyên san Air and Space, quá trình này tiêu tốn rất nhiều năng lượng của vệ tinh, trong khi X-37B đang sử dụng động cơ đẩy hiệu ứng Hall, dựa vào từ trường để tăng tốc động cơ ion. Điều này có nghĩa là con tàu có thể thực hiện những chuyển động phức tạp mà không phụ thuộc vào nhiên liệu mang theo. Ứng dụng này đặc biệt hữu dụng cho các nhiệm vụ do thám cần bám trụ lâu dài trên quỹ đạo thấp hơn của trái đất.