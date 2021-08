Biến chủng Delta đang tấn công nhanh người trẻ, khỏe tại Mỹ

Các bác sĩ làm việc tại các điểm nóng Covid-19 trên khắp nước Mỹ nói rằng bệnh nhân nhập viện hiện nay có xu hướng trẻ hơn và bệnh nặng hơn so với những bệnh nhân hồi năm 2020, theo tờ The New York Times ngày 5.8.