Biển Đông 2021 còn nhiều thách thức

Liên minh duy trì tự do hàng hải sẽ được mở rộng Tình hình căng thẳng ở Biển Đông đã leo thang trong năm 2020. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã thành công trong việc hợp tác cùng nhiều nước khác về hàng hải như Mỹ, Nhật... Trong khi đó, Philippines vẫn còn dao động giữa Mỹ với Trung Quốc, dù thực tế Manila cũng thể hiện sự mong muốn Washington hiện diện nhiều hơn ở khu vực. Sắp tới, khả năng thay đổi lớn nhất về chính sách đối với khu vực là Mỹ sau khi ông Joe Biden trở thành tổng thống của nước này. Tuy nhiên, chính quyền của ông Biden có lẽ sẽ giữ nguyên các chính sách về Biển Đông mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra vào năm 2020. Qua đó, liên minh duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông sẽ được mở rộng với sự tham gia thường xuyên hơn của các nước châu Âu, chứ không chỉ dừng lại với Mỹ, Nhật Bản và Úc. Sự hợp tác giữa Ấn Độ với 3 thành viên còn lại của “bộ tứ kim cương” (gồm Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ) sẽ ổn định, và nếu tình hình biên giới Ấn Độ - Trung Quốc căng thẳng thì New Delhi có thể sẽ hợp tác với các đối tác mạnh mẽ hơn tại Biển Đông. Cuộc tập luyện chung vừa qua của hải quân Ấn Độ với hải quân Việt Nam cho thấy New Delhi đã sẵn sàng tham gia nhiều hơn tại Biển Đông. GS Yoichiro Sato (chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan Asia Pacific, Nhật Bản)