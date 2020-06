Biên giới Ấn Độ - Trung Quốc: căng thẳng khó lường

Thêm vào đó, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Mỹ tiên phong, với nền tảng là bộ tứ an ninh Mỹ - Nhật - Úc - Ấn, đang tiến hành nhiều biện pháp kiềm chế Trung Quốc. Trong nhóm bộ tứ này, chỉ Ấn Độ có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, nên New Delhi nhiều khả năng trở thành mục tiêu để Bắc Kinh đáp trả.