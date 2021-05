Bước tiến mới trong chương trình vắc xin của Nga ngừa Covid-19

Việc sắp đưa ra vắc xin loại 1 liều tiêm ngừa Covid-19 được Nga kỳ vọng với nhiều tích cực

Đột phá vắc xin 1 liều tiêm

Theo AP, được đặt tên là Sputnik Light, phiên bản mới về cơ bản giống với vắc-xin 2 liều tiêm Sputnik V, nhưng chỉ cần tiêm 1 liều. Sau khi được chấp thuận và cấp phép dựa trên các quy định nghiêm ngặt, Sputnik Light sẽ được bán trên thị trường và sử dụng như một loại vắc-xin COVID-19 riêng biệt.

Tuy nhiên, theo các ghi chép chính thức, phía sản xuất vẫn chưa hoàn thành thử nghiệm tiên tiến cần thiết để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả phù hợp với các quy trình khoa học đã được thiết lập. Nga đã thử nghiệm Spunik Light trên người vào tháng 1 vừa qua, và các nghiên cứu vẫn còn đang tiếp tục

Sputnik Light là dòng vắc-xin ngừa Covid-19 thứ 4 được phát triển và phê duyệt tại Nga. Trước đó, Nga đã sản xuất 3 loại vắc xin COVID-19, trong đó có Sputnik V - do Viện Gamaleya ở Moscow phát triển, EpiVacCorona do Trung tâm Vector phát triển và Covi-Vac, do Trung tâm Chumakov thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga sản xuất. Khi nêu cảm nghĩ về quyết định cấp phép sử dụng loại vắc-xin này, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, "Thật tuyệt khi hàng loạt công cụ này (vắc-xin chống lại COVID-19) đang được mở rộng."

Trong một tuyên bố vào hôm thứ 5, ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) - đơn vị tham gia đầu tư và phát triển vắc xin, cho biết “chế độ 1 liều tiêm sẽ giúp rút ngắn thời gian trong việc tiêm phòng cho nhiều nhóm đối tượng lớn, và điều này là thực sự cần thiết trong giai đoạn virus corona đang tăng với tốc độ chóng mặt”.

Kỳ vọng cải thiện tình hình

Năm ngoái, Nga đã phải đối mặt với cơn bão chỉ trích của dư luận vì đã cấp phép sử dụng cho Sputnik V trước khi được thử nghiệm tiên tiến và họ đã tiêm phòng loại vắc-xin này cho các nhân viên y tế trong khi đang tiến hành những thử nghiệm đó.

Tuy nhiên, các chỉ trích nhanh chóng bị bác bỏ khi một nghiên cứu được công bố vào tháng 2 trên tạp chí y khoa The Lancet (Anh), cho biết vắc-xin này có vẻ an toàn và hiệu quả đến 91% để ngừa Covid-19 dựa trên một thử nghiệm sơ bộ với khoảng 20.000 người dân Nga.

Nga đạt mức thấp về tỷ lệ người dân được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 Reuters

Mặc dù có sẵn một số loại vắc xin và là một trong những quốc gia đầu tiên bắt đầu tiêm chủng cho người dân, nhưng Nga hiện đang có đứng mức thấp về tỷ lệ tiêm chủng cho người dân.

Theo Phó Thủ tướng Tatyana Golikova, chỉ 13,4 triệu người ở Nga, tương ứng 9% trong tổng số 146 triệu dân của Nga, đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 vào thứ Năm, trong khi mới có 9,4 triệu - tương ứng 6% dân số - là được tiêm phòng đầy đủ.

Các chuyên gia đã đặt câu hỏi liệu Nga có thể đáp ứng mục tiêu của chính phủ là tiêm chủng cho 30 triệu người vào giữa tháng 6 và gần 69 triệu người vào tháng 8 hay không.