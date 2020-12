Các thách thức cho thế giới năm 2021

Người đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19 tại Anh Ảnh: Reuters - Đồ họa: Phúc Hải 31.12.2019 WHO phát hiện thông tin về nhóm bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi lạ do vi rút tại TP.Vũ Hán, Trung Quốc. 3.1.2020 Giới chức Trung Quốc cung cấp thông tin cho WHO về cụm ca nhiễm viêm phổi lạ ở Vũ Hán. 5.1.2020 WHO công bố báo cáo đầu tiên về đợt bùng phát dịch. 7.1.2020 Trung Quốc xác định vi rút gây bệnh là chủng mới của vi rút Corona 11.1.2020 Truyền thông Trung Quốc đưa tin về ca tử vong đầu tiên do vi rút Corona chủng mới. 13.1.2020 Thái Lan ghi nhận ca bệnh đầu tiên ngoài Trung Quốc, là người nhập cảnh từ Vũ Hán. 2.2.2020 Philippines ghi nhận ca tử vong đầu tiên ngoài Trung Quốc. 31.1.2020 Mỹ cấm người nước ngoài từ Trung Quốc nhập cảnh. 30.1.2020 WHO ban bố Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu. 27 - 28.1.2020 Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đến Trung Quốc bàn về việc ứng phó. 23.1.2020 Trung Quốc phong tỏa Vũ Hán. 20.1.2020 Mỹ ghi nhận ca bệnh đầu tiên. 20 - 21.1.2020 Phái đoàn WHO đến Vũ Hán tìm hiểu về việc ứng phó. 11.2.2020 Ủy ban Quốc tế về phân loại vi rút (ICTV) đặt tên cho vi rút Corona chủng mới là SARS-CoV-2 . Cùng ngày, WHO thông báo đặt tên bệnh do SARS-CoV-2 gây ra là Covid-19. 16.2.2020 Phái đoàn chung của WHO - Trung Quốc thực địa nhiều địa phương, đánh giá tình hình dịch bệnh và cách ứng phó. 11.3.2020 WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. 4.4.2020 WHO thông báo có hơn 1 triệu ca nhiễm trên toàn cầu. 8.4.2020 Lệnh phong tỏa tại Vũ Hán chính thức chấm dứt. 18 - 19.5.2020 Đại hội đồng Y tế thế giới nhất trí điều tra nguồn gốc Covid-19, đánh giá cách ứng phó của WHO. 2.12.2020 Anh cấp phép cho vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech. 9.11.2020 Toàn cầu có 50 triệu ca nhiễm. 2.10.2020 Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm Covid-19. 11.8.2020 Nga trở thành nước đầu tiên cấp phép cho vắc xin Covid-19. 10.7.2020 Nhóm chuyên gia tiền trạm của WHO đến Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19. 28.6.2020 Thế giới có 10 triệu ca nhiễm. 8.12.2020 Anh là nước đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 đã được thử nghiệm lâm sàng đầy đủ. 11.12.2020 Mỹ cấp phép cho vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech. 14.12.2020 Mỹ bắt đầu tiêm chủng vắc xin của Pfizer/BioNTech. Nguồn: WHO, Business Insider, The New York Times, CNN