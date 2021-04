Cận kề tết truyền thống, Myanmar vẫn chìm trong bạo lực

Luật sư Min Min Soe cho biết ông chỉ được nhìn thấy bà Suu Kyi qua hình ảnh được truyền trực tuyến và trông bà vẫn khỏe mạnh. Đến nay, bà chỉ được nói chuyện trực tuyến với các luật sư, trước sự hiện diện của các quan chức an ninh.

Cũng trong ngày 12.4, những người biểu tình tiếp tục phản đối chính quyền quân sự Myanmar tại nhiều nơi trên cả nước. Tờ Global New Light of Myanmar đưa tin một số người dùng vũ khí tự chế tấn công lực lượng an ninh đang dọn các rào chắn do người biểu tình dựng trên đường. Lực lượng an ninh đã nổ súng khiến 1 người thiệt mạng.