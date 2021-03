Cần thêm vài năm để xác định nguồn gốc Covid-19

Tại cuộc họp báo ở London (Anh) ngày 10.3, TS Peter Daszak, thành viên chủ chốt của nhóm điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu tại Trung Quốc, cho rằng cần thêm vài năm nữa trước khi xác định được cơ chế lây lan từ động vật sang bệnh nhân đầu tiên của dịch Covid-19 , theo AFP. Lâu nay, lịch sử y khoa cho thấy phải mất nhiều năm để lần ngược về cội nguồn dịch bệnh, và quãng thời gian vài năm được xem là nhanh.

TS Daszak cũng thừa nhận cuộc điều tra do WHO triển khai tại Trung Quốc vừa qua đã bị tác động bởi yếu tố chính trị. Phải mất hơn 1 năm các chuyên gia WHO mới đến được Vũ Hán để tìm hiểu chuyện đã xảy ra. Vì thế, nhà vi rút học Koopmans đề nghị WHO nên thiết lập quy định mới, theo đó bắt buộc triển khai các cuộc điều tra quốc tế mỗi khi xuất hiện một sự kiện có nguy cơ trở thành bệnh dịch.