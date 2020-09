Cận vệ Trung Quốc thời kỹ thuật số

Số tỉ phú, triệu phú tăng mạnh ở Trung Quốc

Đài CNBC dẫn báo cáo thống kê tỉ phú năm 2020 do Công ty Wealth-X (trụ sở tại New York , Mỹ và London, Anh) thực hiện cho thấy Trung Quốc đã có 342 tỉ phú trong năm nay, tăng 20% so với năm ngoái. Còn Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) thống kê được số triệu phú tại nước này đã tăng thêm 158.000 người lên thành 4,4 triệu người.