Cảnh báo nạn đói do đại dịch Covid-19

CNN hôm qua 12.7 dẫn báo cáo của tổ chức Oxfam (trụ sở tại Anh) cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể làm trầm trọng thêm nạn đói khiến 12.000 người tử vong mỗi ngày vào cuối năm nay. “Đại dịch là giọt nước tràn ly đối với hàng triệu người vốn đang chống chọi với tác động của xung đột, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và hệ thống lương thực đổ vỡ khiến hàng triệu công nhân và nhà sản xuất thực phẩm rơi vào cảnh nghèo”, theo ông Chema Vera, Giám đốc điều hành lâm thời của Oxfam.

Tiến triển vắc xin ngừa Covid-19 Ông Kiat Ruxrungtham, Giám đốc chương trình phát triển vắc xin tại Đại học Chulalongkorn (Bangkok, Thái Lan), hôm qua công bố kế hoạch thử nghiệm 10.000 liều vắc xin ngừa Covid-19 trên 5.000 người vào tháng 11, với mục tiêu đưa vắc xin vào sử dụng trong năm 2021. Những tình nguyện viên 18 - 60 tuổi sẽ được tiêm các liều khác nhau, trong khi Công ty BioNet-Asia tại nước này đang chuẩn bị để sản xuất quy mô lớn nếu thử nghiệm thành công. Tại Nga, Đại học Sechenov vừa thử nghiệm thành công độ an toàn của vắc xin ngừa Covid-19 trên người, được sản xuất bởi Viện Dịch tễ và Vi sinh học Gamalei. Tại Trung Quốc , Công ty CanSino Biologics đang đàm phán với Nga, Brazil, Chile và Ả Rập Xê Út về việc thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin trên 40.000 người.

Tại Anh, Đại học Hoàng gia London đã bắt đầu thử nghiệm vắc xin trên người, trong khi một vắc xin do Đại học Queensland (Úc) bào chế bắt đầu thử nghiệm trên người từ ngày 13.7.

Theo báo cáo, nhiều người sẽ không đủ lương thực do mất việc hoặc bị giảm thu nhập. Bên cạnh đó, việc giới hạn đi lại không chỉ ảnh hưởng đến công nhân, nông dân mà còn ảnh hưởng đến việc phân phối viện trợ nhân đạo. Ước tính số người “đói ở mức khủng hoảng” sẽ lên mức 270 triệu trong năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, tăng 80% so với năm ngoái, trong đó đáng chú ý là tại Yemen, CHDC Congo, Afghanistan, Venezuela, vùng Sahel ở Tây Phi, Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Syria và Haiti.