Châu Âu nguy cơ mất thế cạnh tranh ở Indo-Pacific

Pháp cân nhắc đáp trả Hãng Reuters ngày 21.9 dẫn lời Ngoại trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune tuyên bố nước này sẽ không nhanh chóng bỏ qua bất đồng, sau khi Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm trị giá 40 tỉ USD của Pháp. “Các mối quan hệ của chúng tôi rất khó khăn. Chúng tôi không thể làm như không có gì xảy ra. Chúng tôi cần xem xét mọi khả năng”, ông phát biểu. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và Đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell cho hay ngoại trưởng các nước EU bày tỏ sự đoàn kết với Pháp và cho rằng động thái của Úc “đi ngược lại lời kêu gọi hợp tác nhiều hơn với EU tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. Trong khi đó, một quan chức phủ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay nước này bắt đầu nghi ngờ về đơn đặt hàng tàu ngầm của Úc vào tháng 6, nhưng ông Macron chỉ được Úc thông báo về việc hủy hợp đồng vài giờ trước khi phía Úc công bố. Hồi tháng 6, phía Úc không tỏ ý gì về điều đó khi Thủ tướng Scott Morrison gặp Tổng thống Macron tại Paris, không lâu sau cuộc họp thượng đỉnh G7 tại Anh. Tuần trước, Úc thông báo hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp và sẽ mua tàu ngầm hạt nhân công nghệ Mỹ, Anh sau khi 3 bên đạt thỏa thuận an ninh. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth hôm qua kêu gọi các bên thảo luận và xây dựng lại lòng tin đã mất. Khánh An