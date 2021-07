Cháy rừng 'xóa sổ toàn hoàn’ một thị trấn ở Canada

Vụ cháy rừng ở Lytton bị cho là càng trầm trọng do tình trạng nắng nóng kỷ lục ở Canada và khu vực tây bắc Mỹ. Riêng tại Lytton, nhiệt độ cuối tháng 6 lên mức kỷ lục 49,6 độ C. Tỉnh bang British Columbia đã ghi nhận ít nhất 486 người tử vong trong vòng 5 ngày cuối tháng 6 do sốc nhiệt.