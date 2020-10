Chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện tại sân bay Azerbaijan?

Các bức ảnh được chụp ngày 3.10 trong đó có 2 chiếc máy bay nghi là chiến đấu cơ F-16 và chiếc còn lại được cho là máy bay chở hàng CN-235.

Nhà báo Christiaan Triebert, chuyên gia phân tích hình ảnh của tờ The New York Times viết trên Twitter rằng 2 chiếc máy bay trong ảnh giống với chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ hơn, so với các loại máy bay mà không quân Azerbaijan sở hữu như MiG-21, MiG-29, Su-25 hay L-39.