Chiến trường mới trong cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung

Hiện nay có 23 tuyến cáp ngầm truyền dữ liệu đang hoạt động dưới đáy Thái Bình Dương, trong đó có nhiều tuyến chạy ngang qua các đảo quốc Thái Bình Dương trên đường kết nối giữa TP.Los Angeles (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Singapore, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Từ đây đến năm 2021, dự kiến sẽ có một số dây cáp với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỉ USD được đưa vào sử dụng và 6 trong số đó sẽ kết nối các đảo quốc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, việc các công ty viễn thông Trung Quốc tham gia phát triển hạ tầng internet thế hệ mới nhất ở khu vực đang khiến Mỹ chú ý hơn.

Hồi tháng 8, The Wall Street Journal (WSJ) loan tin Bộ Tư pháp Mỹ có dấu hiệu kiên quyết phản đối một dự án cáp sắp hoàn thành, mang tên Mạng lưới cáp quang Thái Bình Dương, vì quan ngại về nhà đầu tư Trung Quốc Dr Peng Telecom & Media Group.

Theo giấy phép tạm thời cho dự án, đã hết hạn vào tháng 9, mạng lưới cáp dài 12.800 km dưới đáy biển từ Hồng Kông đến Los Angeles sắp hoàn thiện. Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin tiết lộ rằng giới đầu tư có nguy cơ không xin được giấy phép cần thiết để thực hiện kinh doanh vì sự phản đối từ ủy ban xem xét các vấn đề về viễn thông do Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu. Đây có thể là dự án cáp biển đầu tiên bị ủy ban này bác bỏ vì lý do an ninh quốc gia, tạo ra tiền lệ cho việc Mỹ cứng rắn hơn về sự tham gia đầu tư vào cáp biển của Trung Quốc, theo SCMP.