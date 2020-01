Chờ những lời giải ở 2020

Tại châu Á - Thái Bình Dương, hàng loạt điểm nóng đang cần được giải tỏa. Biển Đông chắc chắn vẫn sẽ là chủ đề được các nước trong và ngoài khu vực lưu tâm. Nhưng bước sang năm 2020, cộng đồng quốc tế có lẽ cần phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn và hành động thiết thực hơn bởi không chỉ là vùng biển chiến lược, Biển Đông còn là trung tâm hàng hải quan trọng của thế giới, do đó việc đảm bảo hòa bình, an ninh tại đây là lợi ích và trách nhiệm chung. Nếu những hành động ngang ngược và bất chấp luật pháp quốc tế cứ tái diễn thì đó chắc chắn sẽ là hiểm họa của toàn khu vực. Trong khi đó, thế giằng co trên bán đảo Triều Tiên cũng sẽ tạo ra nhiều quan ngại, đặc biệt với các láng giềng Đông Bắc Á của CHDCND Triều Tiên. Washington và Bình Nhưỡng có thể sẽ cần thêm thời gian nhưng mỗi quyết sách của họ sẽ đều ảnh hưởng đến an ninh và ổn định khu vực.