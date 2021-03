Con tàu đầu tiên đi qua kênh đào Suez sau vụ tắc nghẽn lịch sử

Tờ The New York Times ngày 30.3 đưa tin tàu hàng YM Wish trở thành con tàu đầu tiên đi qua kênh đào Suez , sau khi tuyến đường thủy này bị kẹt nghiêm trọng do một tàu hàng khổng lồ chắn ngang.

Tàu YM Wish mang cờ Hồng Kông được phép đi qua tuyến kênh đào dài 195 km này vào khoảng 8 giờ 15 sáng 30.3, hướng đến Hồng Hải và cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út.

Theo trang Marine Traffic, rất nhiều tàu khác sau đó cũng đã đi qua tuyến kênh này từ 2 hướng.

[VIDEO] Kênh đào Suez khai thông, số phận tàu Ever Given ra sao? Theo Cơ quan Quản lý kênh đào Suez, “khủng hoảng đã qua” và tàu Ever Given dài 400 m đã được đưa khỏi đoạn kênh hẹp và đến khu vực khác. Trước đó, nhiều nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc , Hy Lạp và UAE đã đề nghị giúp đỡ Ai Cập giải quyết sự cố.

Đô đốc Mohab Mamish, trợ lý tổng thống Ai Cập về kênh đào Suez và phát triển cảng biển, cho biết tàu Ever Given mắc cạn là do thời tiết xấu và không có yếu tố phá hoại.

Cơ quan Quản lý kênh đào Suez cũng không có kế hoạch cấm các tàu container lớn như Ever Given. Trên thực tế, một tàu hàng còn lớn hơn vừa đi qua kênh đào này một cách suôn sẻ ngay trước khi tàu Ever Given gặp nạn.