Công cụ tài chính của Mỹ giúp đối phó Trung Quốc

Trước đó, EXIM rơi vào tình trạng "đóng băng" trong khoảng 5 tháng, tính từ ngày 1.7.2015, không được phép cung cấp các khoản vay mới, sau khi quốc hội không thông qua được dự luật ủy quyền tiếp cho ngân hàng này. Đến tháng 12.2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành dự luật cho phép EXIM hoạt động cho đến tháng 9.2019, nhưng chỉ có thể cung cấp vốn vay cho các hợp đồng xuất khẩu nhỏ cho đến khi Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát khi đó thông qua các ứng viên được đề cử vào ban lãnh đạo EXIM, theo tờ The New York Times. Tuy nhiên trong 4 năm, tính đến năm 2019, nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã từ chối phê chuẩn nhân sự cấp lãnh đạo cho EXIM, theo tờ The Wall Street Journal.