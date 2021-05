Covid-19 gieo chết chóc kỷ lục ở Ấn Độ

Theo tờ The Federal, các nhà khoa học tại Trung tâm sinh học tế bào và phân tử (CCMB - Ấn Độ) vừa phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 , có tên gọi là N440K, xuất hiện tại nhiều nơi ở Ấn Độ và có tỷ lệ gây tử vong cao hơn nhiều lần so với các biến thể khác, kể cả 2 biến thể nguy hiểm trước đó ở Ấn Độ là B1.617 và B1.618. CCMB cho rằng biến thể N440K là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát mới ở bang Andhra Pradesh trong vài tuần qua, đồng thời xuất hiện tại nhiều nơi ở các bang Maharashtra, Chhattisgarh và Karnataka. Trong khi đó, WHO cho biết biến thể B1.617 đã xuất hiện tại ít nhất 17 nước trên thế giới.