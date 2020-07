Covid-19 tăng tốc trở lại

Đại dịch Covid-19 đã biến đổi rất nhanh kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào cuối tháng 1. Tính đến tối qua 28.7, thế giới đã có khoảng 16,5 triệu ca nhiễm với hơn 654.000 ca tử vong. Ủy ban Khẩn cấp của WHO dự kiến nhóm họp để đánh giá lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 30.7 nhưng theo nhận xét của Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 chính là đại dịch nghiêm trọng nhất so với những đại dịch y tế khẩn cấp toàn cầu được tuyên bố trước đây.