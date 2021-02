Cựu giám đốc CIA: Liên Xô đứng sau vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy

Trong cuốn sách mới có tựa đề Operation Dragon : Inside the Kremlin’s Secret War on America (tạm dịch: Chiến dịch Rồng: Bên trong cuộc chiến bí mật của Kremlin với Mỹ), hai cựu chỉ huy tình báo Mỹ đưa ra thuyết âm mưu mới rằng lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev và Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB) đứng sau vụ ám sát Tổng thống John F. kennedy hồi năm 1963.