Đại sứ Trung Quốc kêu gọi 'thiện chí' để cải thiện quan hệ Mỹ-Trung

“Để đưa quan hệ đi đúng hướng và được cải thiện thực sự, cả hai bên cần phải cùng nhau tiến hành với thiện chí”, Đại sứ Thôi phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Viện Nghiên cứu Trung Quốc-Mỹ ngày 5.12.

Chính phủ Mỹ cũng đã cắt giảm số lượng công dân Trung Quốc được phép làm việc tại các văn phòng của báo đài nhà nước Trung Quốc ở Mỹ. Sau đó, Bắc Kinh trục xuất các nhà báo Mỹ tại văn phòng của tờ The New York Times, The Wall Street Journal và The Washington Post ở Trung Quốc.