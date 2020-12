Mỹ siết chặt quy định thị thực đối với đảng viên cộng sản Trung Quốc

Báo The New York Times hôm 3.12 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay chính sách mới, có hiệu lực tức thời từ ngày 2.12, đã hạn chế thời gian cấp thị thực của các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPP) và gia đình ruột thịt.

Theo đó, thị thực dành cho đối tượng này bị rút lại còn một tháng và gói gọn trong một lần nhập cảnh Mỹ, khác với trước đây là thời hạn 10 năm và không quy định số lần ra vào Mỹ.

“Trong những thập niên qua, chúng tôi cho phép các thành viên CPP tự do tiếp cận và không bị kiểm soát các viện và tổ chức kinh doanh của Mỹ, nhưng công dân Mỹ lại không được hưởng đặc quyền tương tự”, theo báo The New York Times dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo quy định mới, ước tính khoảng 270 triệu người Trung Quốc sẽ bị hạn chế thị thực theo dạng này.

Trung Quốc vào tháng 3 đã trả đũa bằng cách trục xuất hơn 10 nhà báo Mỹ , đang công tác tại tờ The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal.