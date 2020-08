Trung Quốc dọa trả đũa nếu Mỹ không gia hạn visa cho nhà báo

Trong cuộc họp báo ngày 4.8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết giới chức Mỹ không gia hạn thị thực (visa) cho bất kỳ nhà báo nào của Trung Quốc từ khi Washington siết quy định về thời hạn lưu trú của nhà báo Trung Quốc, theo Reuters.

Ông Uông cho rằng Mỹ đã gia tăng các hành động chống lại nhà báo Trung Quốc và kêu gọi Washington nên sửa chữa sai lầm ngay lập tức. Ông Uông cảnh báo nếu Mỹ không chấm dứt hành động này, Trung Quốc sẽ đáp trả bằng biện pháp cần thiết.

Trước đó, Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời báo, ông Hồ Tích Tiến cho hay phía Trung Quốc đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là toàn bộ nhà báo bị buộc rời khỏi Mỹ. Ông viết trên Twitter rằng Trung Quốc có thể nhắm vào các nhà báo Mỹ tại Hồng Kông để đáp trả.

Hồi tháng 3, Mỹ cắt giảm số lượng nhà báo người Trung Quốc làm việc cho các cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc tại Mỹ từ 160 người xuống còn 100 người. Mỹ cũng tuyên bố coi văn phòng của nhiều tờ báo, đài truyền hình Trung Quốc tại Mỹ là cơ quan đại diện ngoại giao.

Trong khi đó, Trung Quốc đã ra lệnh trục xuất phóng viên của một số tờ báo Mỹ. Trung Quốc yêu cầu 5 cơ quan truyền thông Mỹ gồm Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post và Time phải khai báo thông tin nhân viên, tài chính, hoạt động và sở hữu bất động sản tại Trung Quốc.