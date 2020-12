Mỹ gia tăng sức ép lên Trung Quốc

Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc rời Mỹ Theo Reuters ngày 3.12 dẫn lời ông John Demers - Giám đốc Cục An ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, có hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời khỏi Mỹ. Động thái này diễn ra giữa lúc Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành nhiều vụ án hình sự chống các hoạt động gián điệp của Trung Quốc nhằm vào ngành công nghệ Mỹ, ông Demers cho biết tại hội nghị do Viện Nghiên cứu Aspen tổ chức ở thủ đô Washington D.C. Theo một quan chức khác của Bộ Tư pháp Mỹ, các nhà nghiên cứu mà ông Demers đề cập, được cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, rời Mỹ sau khi Cục Điều tra liên bang (FBI) thực hiện các cuộc thẩm vấn tại hơn 20 thành phố khắp nước Mỹ và sự kiện Bộ Ngoại giao Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.Houston (bang Texas) hồi tháng 7. Quan chức trên nói thêm đây là nhóm khác với những người được Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc đến hồi tháng 9. Lúc đó, Mỹ thu hồi thị thực của hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc bị coi là nguy cơ đối với an ninh Mỹ. Cũng tại hội nghị ở Viện Aspen, Giám đốc Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ William Evanina cho hay gián điệp Trung Quốc đang nhắm vào các thành viên của chính phủ Tổng thống tân cử Joe Biden cũng như “những người thân cận” với đội ngũ của ông Biden. Danh Toại