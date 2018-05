Dấu hỏi cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Chiều hướng tích cực về triển vọng lãnh đạo Mỹ và CHDCND Triều Tiên gặp nhau tại Singapore ngày 12.6 dường như chững lại sau những tuyên bố mang tính hoài nghi của Tổng thống Donald Trump rạng sáng qua. Phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói có khả năng cuộc hội đàm ngày 12.6 sẽ không thành, hoặc có thể diễn ra vào thời điểm khác.

"Chúng tôi có một số điều kiện mà nếu không đạt được thì cuộc gặp sẽ không xảy ra", Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo tuyên bố. Chủ nhân Nhà Trắng còn cho rằng Triều Tiên thay đổi thái độ sau cuộc gặp lần hai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7 - 8.5 tại Đại Liên (Trung Quốc). "Có sự thay đổi thái độ sau cuộc gặp đó. Tôi đã hơi ngạc nhiên và không thể nói là hài lòng", lãnh đạo Mỹ phát biểu.

Những phát biểu trên được cho là nhằm đáp trả việc Triều Tiên bất ngờ cảnh báo “xem lại” sự kiện ở Singapore và chỉ trích Mỹ đơn phương ép nước này giải giới hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng hoãn các cuộc đối thoại cấp cao với Seoul và chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ mang tên Max Thunder từ ngày 11 - 25.5. Mặt khác, tờ The Washington Post dẫn nguồn tin cấp cao cho rằng có thể lãnh đạo Kim Jong-un lo ngại về những biến cố có thể xảy ra trong nước giữa lúc ông có mặt tại Singapore. Đó có thể là lý do trong hôm qua, Tổng thống Trump nhắc lại cam kết “đảm bảo an toàn” cho ông Kim và khẳng định Triều Tiên sẽ “giàu có và phồn thịnh” nếu chấp nhận phi hạt nhân hóa.

Cũng trong ngày 23.5, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Mỹ vẫn đang chuẩn bị cho cuộc hội đàm nhưng từ chối dự đoán về khả năng nó diễn ra trong khi phía Hàn Quốc vẫn cố gắng giữ các bên ngồi vào bàn đàm phán. Yonhap dẫn lời Tổng thống Moon Jae-in quả quyết: "Nếu chúng ta cứ hoài nghi và nghĩ là sẽ thất bại vì trước đó đã thất bại nhiều lần thì sẽ chẳng có diễn biến tích cực nào trong lịch sử". Người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan khẳng định Washington và Seoul sẽ làm hết sức để cuộc hội đàm ngày 12.6 diễn ra như kế hoạch. Ông Yoon cho biết thêm các phiên đối thoại cấp cao liên Triều có thể sẽ nối lại sau khi cuộc tập trận Max Thunder kết thúc.