Đế chế bất thành của ông trùm lính đánh thuê

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Blackwater một phần do nhà sáng lập Prince từng làm việc cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Tạp chí Rolling Stone dẫn thông tin từ ông Prince tiết lộ đã góp phần xây dựng chương trình huấn luyện đội ngũ sát thủ chuyên triệt hạ những phần tử khủng bố nguy hiểm. Từ năm 2004 - 2007, ông đã chi vài triệu USD cho việc tuyển mộ và thành lập đơn vị tập hợp từ lính đánh thuê nước ngoài. CIA đặt biệt danh cho Prince là “Hans”.

Trải qua giai đoạn đỉnh điểm, Blackwater rơi vào bê bối không lối thoát. Ngày 16.9.2007, các nhân viên an ninh của hãng đã nổ súng sát hại 17 dân thường ở quảng trường Nisour tại thủ đô Baghdad (Iraq). Hôm sau, chính quyền Iraq rút giấy phép hoạt động của Blackwater và gây áp lực buộc chính quyền Washington xét xử những kẻ liên quan. Tờ The New York Times đưa tin Blackwater tiếp tục hoạt động ở Iraq sau khi hối lộ khoảng 1 triệu USD cho giới chức nước này, nhưng ông Prince đã bác bỏ cáo buộc trên. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống George W.Bush và quốc hội Mỹ buộc phải mở cuộc điều tra vụ việc trước áp lực dư luận.