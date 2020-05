Dịch bệnh Covid-19 lọt vào Nhà Trắng

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ không có kế hoạch tách riêng Tổng thống Trump và Phó tổng thống Pence. Dẫn lời 2 quan chức cấp cao của Mỹ, tờ The New York Times lần đầu tiên đưa tin về việc Washington thiếu kế hoạch tách riêng 2 chính khách này, bất chấp lo ngại rằng cả hai ông có thể bị mất năng lực nếu chẳng may nhiễm bệnh Covid-19.