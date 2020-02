Dịch COVID-19: Vì sao số ca nhiễm và chết ở Trung Quốc tăng vọt?

Đội ngũ chuyên gia của Viện Công nghệ Rochester (RIT) ở New York, Mỹ, vừa tìm thấy một hành tinh khổng lồ vừa mới chào đời, và đặt tên là 2MASS 1155-7919 b, theo báo cáo trên chuyên san Research Notes of the American Astronomical Society.