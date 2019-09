Trong số các điệp viên động vật của CIA thì bồ câu là loài chứng tỏ được năng lực và có nhiều tiềm năng hơn cả. Bồ câu được sử dụng để đưa thư từ cách đây hàng ngàn năm và trong Thế chiến 1 nhận nhiệm vụ thu thập tin tình báo. Đến những năm 1970, CIA triển khai chiến dịch với mật danh Tacana nhằm huấn luyện bồ câu chụp ảnh những cơ sở bí mật của Liên Xô. Chiếc máy ảnh siêu nhỏ trị giá 2.000 USD có thể chụp tự động, nặng 35 gr được gắn trên một lớp áo 5 gr và đeo lên mình con chim.

CIA sẽ bí mật vận chuyển bồ câu đến Moscow, để chúng bay đến địa điểm mục tiêu chụp ảnh rồi quay về điểm tập kết có dấu hiệu để chúng nhận biết đó là nhà. Theo một số tài liệu, CIA đã nhắm đến khu xưởng đóng tàu ở TP.Leningrad, nơi chế tạo những chiếc tàu ngầm tiên tiến nhất của Liên Xô nhưng thông tin về kết quả nhiệm vụ không được giải mật.

Con vật được coi là “ngôi sao của dự án ” là chú quạ có tên Do Da, thuộc lứa “điệp viên” năm 1974. Do Da được huấn luyện để thực hiện các chuyến bay nhiều ki lô mét, chụp ảnh hoặc thả thiết bị nghe lén xuống các cơ sở của Liên Xô. Nhiều nhà khoa học kể rằng Do Da bay giỏi, có thể mang nặng và “đủ khôn ngoan để đánh lừa những con quạ bản địa”. Tuy nhiên trong một cuộc bay tập, Do Da bị một cặp quạ lạ mặt tấn công và mất tích.