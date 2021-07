Đông Nam Á điêu đứng với 'sóng thần' Covid-19

WHO kêu gọi kiểm tra phòng thí nghiệm Vũ Hán Tờ The Guardian hôm qua đưa tin trong cuộc họp kín với đại diện các nhà nước thành viên ngày 16.7, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đề xuất 5 ưu tiên cho giai đoạn kế tiếp của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19. Trong những ưu tiên đó có việc kiểm tra các phòng thí nghiệm liên quan và các viện nghiên cứu hoạt động ở những khu vực có ca nhiễm đầu tiên được xác định vào tháng 12.2019. Ông Tedros còn kêu gọi nghiên cứu thêm các chợ bán động vật trong và xung quanh TP.Vũ Hán ( Trung Quốc ), nơi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được công bố và là nơi tọa lạc của Viện Vi rút học Vũ Hán. Ông nhấn mạnh WHO muốn Trung Quốc hỗ trợ giai đoạn điều tra kế tiếp bằng cách chia sẻ tất cả dữ liệu liên quan trong tinh thần minh bạch.