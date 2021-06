Đông Nam Á đối mặt với số ca Covid-19 tăng mạnh

Số ca Covid-19 mới trong ngày ở Malaysia đã tăng vượt Ấn Độ tính theo bình quân trên đầu người, trong khi tổng số ca ở Thái Lan, Campuchia, Lào và Đông Timor đều tăng hơn gấp đôi trong tháng 4, theo Reuters.

Tại Campuchia, đợt bùng phát dịch bệnh trong nhà tù tỉnh Kandal đã tăng lên 369 người, cả tù nhân và quản giáo, sau khi phát hiện ổ dịch hôm 25.3. Số ca dương tính mới ở Campuchia vẫn tiếp tục tăng gần 700 ca/ngày, và đến nay nước này đã có hơn 30.000 trường hợp mắc Covid-19.

Bên cạnh đó, các chuyên gia WHO cũng đang tìm hiểu khả năng biến chủng Ấn Độ có thể tiếp tục gây ra đột biến mới. Trước những quan ngại về tác dụng bảo vệ của các dòng Vắc xin Covid-19 hiện có đối với những biến chủng mới, kết quả nghiên cứu do Qatar thực hiện cho thấy vắc xin của liên danh Pfizer/BioNTech có hiệu quả bảo vệ 90% đối với biến chủng B.1.1.7 và 75% đối với biến chủng B.1.351. Còn năng lực của vắc xin AstraZeneca là 75% đối với chủng B.1.1.7, theo báo cáo trên chuyên san The New England Journal of Medicine.