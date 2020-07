Giới nhà giàu Hồng Kông chuẩn bị cho viễn cảnh xấu

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne hôm qua tuyên bố nước này đã dừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia dành cho đặc khu hành chính này hôm 30.6, theo Reuters. Ông Champagne còn cho biết Canada sẽ không cho phép xuất khẩu những vật tư và trang thiết bị quân sự nhạy cảm tới Hồng Kông, nơi có khoảng 300.000 công dân Canada đang sinh sống. Ông Champagne cho rằng luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông được thông qua một cách “bí mật”, “không có sự tham gia của giới lập pháp, tư pháp và người dân Hồng Kông”. Đáp lại, Cục trưởng Cục Bảo an Hồng Kông Lý Gia Siêu bày tỏ thất vọng và phản đối động thái trên, nói rằng Canada để chính trị đứng trên pháp quyền.