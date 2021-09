Góc khuất lạm dụng tình dục trong quân đội Mỹ

Điển hình, vào đêm 5.6.2017 tại Trại Lemonnier, căn cứ quân sự Mỹ tại Djibouti, một nữ binh sĩ bắt đầu ca trực tại đại đội Alpha, dù không vui với nhiệm vụ mới vì đại đội này toàn người lạ mà còn bị đồn về nạn quấy rối tình dục

Khoảng gần nửa đêm, cô báo nhiệm vụ tại một trạm gác và gặp một hạ sĩ quan nam cấp bậc cao hơn. Hạ sĩ quan này “tâm sự” về việc đã dõi theo cô suốt 9 tháng và còn đưa ra những lời cợt nhã về ý đồ quan hệ tình dục

Dù khó chịu, cô không phản ứng vì lo ngại hạ sĩ quan kia dùng bạo lực. Đến lúc phải rời đi để đổi gác tại trạm kế tiếp, hạ sĩ quan kia bảo cô ở lại và không chấp nhận việc bị từ chối, đồng thời còn cảnh báo rằng nếu trình báo, không ai sẽ tin vì cô có ít kinh nghiệm trong quân đội hơn.

Lo ngại về an toàn của bản thân, nữ binh sĩ này buộc phải thỏa mãn một số yêu cầu về tình dục của hạ sĩ quan trên, theo trang The Intercept.

Sự việc trên nằm trong số 158 trường hợp phạm tội về tình dục, bao gồm hiếp dâm, tấn công tình dục và lạm dụng tình dục qua tiếp xúc liên quan các nhân viên quân đội Mỹ ở châu Phi được trình báo trong thập niên qua.

Thông tin được ghi nhận bởi các lực lượng hải, lục, không quân Mỹ mà trang The Intercept và Trung tâm Truyền thông Type (Mỹ) tiếp cận được theo Đạo luật Tự do thông tin.

Những con số đáng sợ

Dù đã được bỏ bớt đáng kể, bao gồm những phần liên quan danh tính của những thủ phạm, các hồ sơ được tiếp cận đã thể hiện góc khuất trong các chiến dịch của Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (Africom), nơi nhiều chỉ huy và binh sĩ từ lâu vướng vào hàng loạt vụ bê bối.

Đáng chú ý, số sự việc trong hồ sơ cao hơn gấp đôi con số chính thức mà Lầu Năm Góc xác nhận tại châu Phi, cho thấy mức độ quân đội không theo hết các vụ vi phạm cũng như chưa thể hiện hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Văn phòng Ngăn chặn và Ứng phó với tấn công tình dục thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (SAPRO) hằng năm đều phải báo cáo Quốc hội tất cả các trường hợp trình báo về tấn công tình dục liên quan lực lượng quân đội nước này.

[VIDEO] Ông Biden khẳng định 'không bao giờ xảy ra' tấn công tình dục Từ năm 2010-2020, Lầu Năm Góc chỉ liệt kê 73 trường hợp tấn công tình dục tại khu vực hoạt động của Africom. Tuy nhiên, hồ sơ vừa được tiếp cận lại liệt kê ít nhất 158 cáo buộc trong cùng giai đoạn trên.

Hồ sơ cho thấy các vụ vi phạm về tình dục liên quan nhân lực của quân đội Mỹ xảy ra tại ít nhất 22 quốc gia ở châu Phi, bao gồm 13 quốc gia không nằm trong báo cáo của Lầu Năm Góc.

“Những con số này khiến tôi cảm thấy phát bệnh. Và tôi sẽ cho rằng số vụ tấn công tình dục có thể cao hơn ít nhất 5 lần”, theo bà Erin Kirk-Cuomo, một nhiếp ảnh gia chiến trường của Thủy quân lục chiến Mỹ và là nhà sáng lập tổ chức Not In My Marine Corps nhằm đấu tranh với nạn tấn công tình dục và quấy rối.

Vấn đề khó giải quyết?

Cũng theo The Intercept, Africom không phải là khu vực cá biệt, trong khi sai phạm về tình dục trong quân đội Mỹ là vấn đề mãn tính và phổ biến, với những bộ phận được điều động ra nước ngoài có nhiều nguy cơ.

Một nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Mỹ thực hiện vào năm 2013 cho thấy nhiều nữ quân nhân với “kinh nghiệm như chiến đấu” tại Afghanistan và Iraq có tỷ lệ báo cáo về quấy rối và tấn công tình dục nhiều hơn.

Nhiều nạn nhân bị quấy rối, tấn công tình dục không muốn trình báo vì nhiều lý do Ảnh chụp màn hình The Intercept Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính rằng khoảng 20.500 binh sĩ bị tấn công tình dục hằng năm, nhưng chỉ có 6.290 trường hợp cáo buộc tấn công tình dục được công bố trong năm ngoái, theo báo cáo mới nhất của SAPRO. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính rằng khoảng 20.500 binh sĩ bị tấn công tình dục hằng năm, nhưng chỉ có 6.290 trường hợp cáo buộc tấn công tình dục được công bố trong năm ngoái, theo báo cáo mới nhất của SAPRO.

Năm nay, Văn phòng Trách nhiệm chính phủ Mỹ cho rằng Lầu Năm Góc không ghi nhận 97 cáo buộc tấn công tình dục gây ra bởi các nhân viên dân sự.

Theo Bộ Quốc phòng, những nạn nhân bị lạm dụng, tấn công tình dục thường không muốn trình báo vì nhiều lý do như muốn thăng tiến, lý do riêng tư và tránh cảm thấy xấu hổ. Bên cạnh đó, họ còn đối diện với nguy cơ không được xem xét một cách nghiêm túc, cũng như không tin tưởng hệ thống tư pháp quân đội.