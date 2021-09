‘Hộ chiếu vắc xin’ - xu hướng đi lại an toàn trên thế giới

Tổ chức Y tế thế giới nói gì? Theo Viện Ada Lovelace Institute (Anh), vào ngày 24.4.2020, Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) đã khuyến cáo về việc sử dụng hộ chiếu miễn dịch đối với Covid-19, do chưa có đủ chứng cứ về một “chứng nhận không nguy cơ”. Đến tháng 12.2020, WHO kêu gọi giới khoa học đóng góp cho “các đặc điểm kỹ thuật của Chứng nhận Vắc xin thông minh”. Tuy nhiên, đến nay, WHO vẫn không khuyến nghị dùng hộ chiếu vắc xin. Cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban Khẩn cấp về Quy định y tế quốc tế vào ngày 15.7 tiếp tục nhắc lại quan điểm của WHO rằng các nước thành viên “không nên yêu cầu bằng chứng tiêm vắc xin Covid-19 như là điều kiện duy nhất trong đi lại quốc tế, do việc tiếp cận toàn cầu có giới hạn và phân phối không công bằng vắc xin Covid-19”. Thay vào đó, các nước thành viên nên cân nhắc những phương thức tiếp cận cụ thể dựa trên nguy cơ để xúc tiến đi lại toàn cầu.