Hoa kiều tại Úc ẩu đả vì Hồng Kông

Ngày 17.8, hàng ngàn người thuộc 2 phe đồng tình với phong trào biểu tình ở Hồng Kông lẫn ủng hộ chính quyền đặc khu tiếp tục tuần hành tại các thành phố Sydney và Melbourne cũng như các địa phương khác tại Úc. Theo tờ Canberra Times, lại xảy ra ẩu đả giữa 2 bên tương tự tình trạng tối 16.8, khiến cảnh sát phải can thiệp và bắt giữ một số người. Sở Cảnh sát bang Victoria hôm qua ra thông cáo cảnh báo: “Chúng tôi tôn trọng quyền của cộng đồng trong việc biểu đạt quan điểm một cách hòa bình và hợp pháp nhưng sẽ không dung thứ đối với những người vi phạm pháp luật hoặc tham gia hành vi bạo lực”. Cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại Úc Thành Cạnh Nghiệp tuyên bố những diễn biến tại Hồng Kông “là việc nội bộ của Trung Quốc” do vậy nước ngoài, gồm cả Úc, không nên can thiệp.