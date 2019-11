Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam: hòa bình trên Biển Đông là lợi ích chung của khu vực và quốc tế

Tàu sân bay Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông Ngày 18.11, phát ngôn viên hải quân Trung Quốc Trình Đức Vĩ xác nhận tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này, chiếc Type 001A, đã đi qua eo biển Đài Loan tối 17.11 để tham gia cuộc thử nghiệm và diễn tập ở Biển Đông. “Việc tổ chức cuộc thử nghiệm và diễn tập của tàu sân bay nội địa ở khu vực là hoạt động bình thường trong quá trình đóng hàng không mẫu hạm. Việc này không nhắm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào và không liên quan đến tình hình hiện tại”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Trình khẳng định. Văn Khoa Ngày 18.11, phát ngôn viên hải quân Trung Quốc Trình Đức Vĩ xác nhận tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này, chiếc Type 001A, đã đi qua eo biển Đài Loan tối 17.11 để tham gia cuộc thử nghiệm và diễn tập ở Biển Đông. “Việc tổ chức cuộc thử nghiệm và diễn tập của tàu sân bay nội địa ở khu vực là hoạt động bình thường trong quá trình đóng hàng không mẫu hạm. Việc này không nhắm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào và không liên quan đến tình hình hiện tại”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Trình khẳng định. Liên quan đến Biển Đông, phát biểu tại hội nghị, đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ những căng thẳng vừa qua trên Biển Đông đã cho thấy một khi luật pháp quốc tế không được tôn trọng, thì an ninh, ổn định khu vực nói chung và trên biển nói riêng sẽ bị đe dọa. Bộ trưởng Liên quan đến Biển Đông, phát biểu tại hội nghị, đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ những căng thẳng vừa qua trên Biển Đông đã cho thấy một khi luật pháp quốc tế không được tôn trọng, thì an ninh, ổn định khu vực nói chung và trên biển nói riêng sẽ bị đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định hòa bình trên Biển Đông không chỉ là lợi ích của các bên trực tiếp liên quan mà là vì lợi ích chung của khu vực và quốc tế. Giải quyết vấn đề Biển Đông trong không khí hòa bình, với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng là nền tảng để biến Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; các bên tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của nhau được quy định trong UNCLOS 1982, tránh có những hành động làm phức tạp tình hình, căng thẳng leo thang, theo TTXVN.

Hội nghị đã ra thông cáo chung, trong đó các bộ trưởng tái khẳng định cam kết hướng đến hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực thông qua việc tôn trọng các nguyên tắc luật pháp quốc tế được thừa nhận rộng rãi, đẩy mạnh hợp tác, tương tác với các đối tác tiềm năng cũng như ứng phó trên tinh thần tập thể, mang tính xây dựng đối với những diễn biến toàn cầu, các vấn đề an ninh dựa trên quan hệ hữu nghị và cùng có lợi. Thông cáo chung nêu rõ, các bộ trưởng cam kết đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh. Điều này bao gồm việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế được thừa nhận rộng rãi, bao gồm UNCLOS 1982, duy trì và tôn trọng tự do hàng hải và hàng không, cũng như thúc đẩy hợp tác để ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh khu vực một cách bền vững, đặc biệt là thông qua các nhóm chuyên gia ADMM+ và các cơ chế an ninh do ASEAN dẫn dắt dựa trên sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Trong chiều qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chính thức tiếp quản vai trò Chủ tịch hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Chủ tịch hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm 2020.

Vấn đề Biển Đông cũng được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sáng cùng ngày, theo AP.

Hôm qua, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần 6 với chủ đề “An ninh bền vững” đã diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Dẫn đầu đoàn Việt Nam là đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ADMM+ trong việc củng cố an ninh khu vực một cách vững mạnh, hiệu quả và cởi mở, góp phần xây dựng niềm tin. Bên cạnh việc thảo luận các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đang nổi lên như khủng bố, mặt trái của sự phát triển của công nghệ và an ninh mạng, các bộ trưởng cũng trao đổi sâu sắc về các thách thức an ninh biển, trong đó có Biển Đông; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông đối với an ninh khu vực và trên thế giới. Nhiều bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), mong muốn sớm hoàn thành việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.